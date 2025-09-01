Farklı sayı ne? Resimdeki farklı sayıyı 6 saniyede bulanlar dahi sayılıyor!

Dikkat gerektiren görsel zeka testleri insanların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Genellikle resimdeki farklı sayıyı bulmaya dayalı zeka testleri kişilerin dikkatini test etmeye yarıyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir resimde kullanıcılardan farklı olan sayıyı bulmaları isteniyor.

Bu bulmacada sizden istenen '286' sayısı ile dolu olan resimde farklı sayıyı en kısa sürede bulmak.

Resimde '286' dışında bir farklı sayı daha yer alıyor. Peki, siz resime bakınca farklı olan sayıyı kaç saniyede bulabileceksiniz?

İşte o resim...

Resimde yüzlerce '286' sayısı bulunuyor. Fakat hepsinin arasında bir tane farklı sayı var.

Bu tür görsel testler zeka sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim yaşatıyor.

Uzmanlar, bu tip optik illüzyonların bilişsel yetenekleri geliştirdiğini ifade ediyor. Farklı sayıyı bulmak için 6 saniyeniz var. Süre başladı...

6...

5...

4...

3...

2...

1...

Ve süre bitti.

İşte resimdeki farklı sayının bulunduğu yer...

Resimde '286' dışında bulunan sayı 206'dır.