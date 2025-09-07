Farklı sayı nerede? İnsanların %90'ı resimdeki farklı sayıyı bulamıyor...

Dikkat gerektiren zeka testleri kullanıcıların büyük ilgisini çekmeye devam ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir resimde kullanıcılara farklı olan sayıyı kaç saniyede bulabilecekleri soruldu.

Teste katılanlardan '254' sayısı ile dolu olan resimde farklı olan sayıyı en kısa sürede bulmaları isteniyor.

Peki, siz bu resime bakınca farklı olan sayıyı kısa sürede bulabilecek misiniz?

Hadi hemen dikkatinizi test edin...

İşte o resim...

Görselde çok sayıda '254' sayısı bulunuyor. Fakat içlerinden bir tanesi diğerlerinden farklı.

Zeka sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim sunan bu testler bilişsel yetenekleri geliştirmeye yardımcı oluyor.

Peki siz farklı olan sayıyı görebildiniz mi? Son 5 saniye...

5...

4...

3...

2...

1...

Süreniz bitti...

İşte resimdeki farklı sayının yeri...