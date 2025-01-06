Fatih Terim ilk resmi maçına çıkıyor! Al Shabab - El Feiha maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim yeni takımıyla ilk resmi maçına çıkıyor.

Futbolseverler Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab'ın maçlarını yakından takip etmeye başladı.

Al Shabab, Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası Çeyrek Final maçında El Feiha ile karşı karşıya gelecek.

Futbolseverler Al Shabab - El Feiha maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Peki, Al Shabab - El Feiha maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Al Shabab - El Feiha maçı ne zaman?

Al Shabab - El Feiha maçı 6 Ocak 2025 Pazartesi (bugün) günü saat 18:00'de oynanacak.

Al Shabab - El Feiha maçı S Sport Plus kanalından naklen yayınlanacak.