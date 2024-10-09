FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz kararını ne zaman açıklayacak?

Hüseyin Topuz

Dünya ekonomi piyasalarının gözü kulağı FED'in açıklayacağı faiz kararına çevrilmiş vaziyette.

FED faiz toplantısından çıkacak karar ABD ekonomisi ve dünya ekonomisi için büyük önem teşkil ediyor.

Yatırımcıların yakından takip ettiği ABD Merkez Bankası'nın Ekim ayında toplantı yapıp yapmayacağı merak ediliyor.

Peki FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak? FED faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? İşte o tarih..

FED faiz kararı toplantısı ne zaman?

ABD Merkez Bankası (FED) 2024 yılında toplam 8 toplantı gerçekleştirecek.

Fed'in Ekim ayında bir toplantısı bulunmuyor. Fed'in bir sonraki toplantısı ise 6-7 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Fed'in faiz kararının, 7 Kasım'da açıklanması bekleniyor.