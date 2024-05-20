Felaket haberi az önce geldi: Hakkari, Van, Muş, Bitlis, Şırnak… Bir anda bastıracak

ensonhaber.com
Doğu Anadolu bölgesine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden önemli bir uyarı geldi!
Hakkari, Muş, Şırnak, Bitlis ve çevresinde hava koşullarında ani değişiklikler yaşanabileceği konusunda dikkat çekildi.
Felaketlere yol açabilecek ani bastıran hava durumlarına karşı vatandaşların dikkatli olması büyük önem taşıyor.
Dikkat edin, felaket olabilir
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tarih vererek Doğu Anadolu bölgesinin güneyinde yer alan vatandaşları uyardı.
Kuvvetli yağış beklendiğini belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaşanabilecek olası felaketleri sıraladı.
İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı: