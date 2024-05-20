Haberler



Bilgi



Felaket haberi az önce geldi: Hakkari, Van, Muş, Bitlis, Şırnak… Bir anda bastıracak

Felaket haberi az önce geldi: Hakkari, Van, Muş, Bitlis, Şırnak… Bir anda bastıracak Türkiye’nin Doğu Anadolu bölgesine resmi uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hakkari, Muş, Şırnak, Bitlis ve çevresine dikkat çekti. Bir anda bastıracak, felaketlere yol açabilir…