Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Hüseyin Topuz

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu 20. hafta maçında Alba Berlin’i konuk ediyor.

Ev sahibi Fenerbahçe Beko bu sezon EuroLeague'de oynadığı 18 maçta 11 galibiyet 7 yenilgi aldı.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’deki son maçında evinde konuk ettiği Anadolu Efes’i 84-76'lık skorla mağlup etti.

Fenerbahçe Beko’da Scottie Wilbekin, Arturs Zagars ve Wade Baldwin IV sakatlıkları nedeniyle Alba Berlin karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Büyük heyecana sahne olması beklenen Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçının detayları basketbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Peki, Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçı ne zaman oynanacak?

Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçı 9 Ocak 2025 Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Carmelo Paternico (İtalya), Joseph Bissang (Fransa), Saso Petek (Slovenya) hakem üçlüsü yönetecek.

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Hüseyin Topuz
Seo Editor