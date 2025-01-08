Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu 20. hafta maçında Alba Berlin’i konuk ediyor.
Ev sahibi Fenerbahçe Beko bu sezon EuroLeague'de oynadığı 18 maçta 11 galibiyet 7 yenilgi aldı.
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’deki son maçında evinde konuk ettiği Anadolu Efes’i 84-76'lık skorla mağlup etti.
Fenerbahçe Beko’da Scottie Wilbekin, Arturs Zagars ve Wade Baldwin IV sakatlıkları nedeniyle Alba Berlin karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Büyük heyecana sahne olması beklenen Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçının detayları basketbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Peki, Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..
Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçı ne zaman oynanacak?
Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçı 9 Ocak 2025 Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele S Sport kanalından canlı yayınlanacak.
Karşılaşmayı Carmelo Paternico (İtalya), Joseph Bissang (Fransa), Saso Petek (Slovenya) hakem üçlüsü yönetecek.