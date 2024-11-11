Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Alman ekibi Bayern Münih ile karşılaşacak.

Euroleague'deki son maçında Asvel'i deplasmanda 73-77 mağlup eden sarı-lacivertliler bu sezon 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

Basketbolseverler Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek istiyor.

Peki, Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte maçın bilgileri...

Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman?

Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı 12 Kasım Salı (yarın) günü saat 20:45'te başlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.