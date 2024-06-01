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Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-24 sezonu Play-off yarı final ikinci maçında karşı karşıya geliyor. İşte maçın detayları..