Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-24 sezonu Play-off yarı final ikinci maçında karşı karşıya geliyor.
Zorlu müsabakanın detayları basketbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.
Üç maç kazanan takımın final bileti alacağı seride ilk maçı Fenerbahçe Beko 96-88 kazanarak seride 1-0 öne geçti.
İki takım arasında lig tarihinde oynanan 120 maçta Fenerbahçe Beko 77 galibiyet alırken 43 mücadeleyi Beşiktaş kazandı.
İki ekip şimdi Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-24 sezonu Play-off yarı final eşleşmesinde kozlarını paylaşıyor.
Peki, Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
İşte dev derbinin bilgileri...
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman?
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı 1 Haziran Cumartesi (bugün) günü saat 20:30'da başlayacak.
Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 5 kanalından naklen yayınlanacak.