Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Sigorta Süper Ligi 2023-24 sezonu Play-off yarı final ikinci maçında karşı karşıya geliyor.

Zorlu müsabakanın detayları basketbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Üç maç kazanan takımın final bileti alacağı seride ilk maçı Fenerbahçe Beko 96-88 kazanarak seride 1-0 öne geçti.

İki takım arasında lig tarihinde oynanan 120 maçta Fenerbahçe Beko 77 galibiyet alırken 43 mücadeleyi Beşiktaş kazandı.

İki ekip şimdi Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-24 sezonu Play-off yarı final eşleşmesinde kozlarını paylaşıyor.

Peki, Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte dev derbinin bilgileri...

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman?

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı 1 Haziran Cumartesi (bugün) günü saat 20:30'da başlayacak.

Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 5 kanalından naklen yayınlanacak.