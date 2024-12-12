Fenerbahçe Beko - Monaco basket maçı saat kaçta, hangi kanalda? THY EuroLeague

EuroLeague heyecanı hız kesmeden devam ediyor!
Sarı-lacivertli temsilcimiz Fenerbahçe Beko, bu hafta Fransız ekibi Monaco’yu Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ağırlıyor.
Zirve mücadelesinde büyük önem taşıyan bu karşılaşma, basketbolseverler için büyük önem taşıyor.
Bu sezon 14 maçta 10 galibiyet alarak ikinci sırada yer alan Fenerbahçe Beko, EuroLeague’deki güçlü performansını sürdürmek istiyor.
14 maçta 9 galibiyetle 4. sırada yer alan Fransız temsilcisi Monaco ise, zorlu deplasmanda galibiyet arayacak.
Peki, Fenerbahçe Beko - Monaco maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
FENERBAHÇE BEKO - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?
THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko - Monaco karşılaşması bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Kritik mücadele, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.