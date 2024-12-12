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Fenerbahçe Beko - Monaco basket maçı saat kaçta, hangi kanalda? THY EuroLeague

Fenerbahçe Beko - Monaco basket maçı saat kaçta, hangi kanalda? THY EuroLeague THY Euroleague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Monaco'yu ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak olan dev mücadelenin detayları merak ediliyor. İşte Fenerbahçe Beko - Monaco maçının saati ve yayın bilgileri...