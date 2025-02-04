Fenerbahçe - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında sahasında Erzurumspor'u konuk edecek.
Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden sarı lacivertlilerin 3 puanı bulunuyor.
Öte yandan konuk Erzurumspor ise grupta oynadığı ilk maçta sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu.
Futbolseverler Fenerbahçe ile Erzurumspor arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.
Peki, Fenerbahçe - Erzurumspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
İşte, Fenerbahçe - Erzurumspor maçının detayları...
Fenerbahçe - Erzurumspor maçı ne zaman?
Fenerbahçe - Erzurumspor maçı 5 Şubat Çarşamba günü saat 20:30'da oynanacak.
Fenerbahçe - Erzurumspor maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.