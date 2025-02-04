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Fenerbahçe - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe ve Erzurumspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçı için geri sayım başladı. İşte Fenerbahçe - Erzurumspor maçının bilgileri...