Fenerbahçe - Feyenoord rövanş maçı ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi serüvenine tempolu bir giriş yapan Fenerbahçe, 3. eleme turunda karşılaştığı Hollanda devi Feyenoord karşısında ilk maçta sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Rotterdam’da oynanan zorlu mücadelede alınan skor, tur umutlarını Kadıköy’e taşıdı.

Sarı-lacivertli ekip, ikinci maç için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho’nun nasıl bir ilk 11’le sahaya çıkacağı, taktik dizilişte nasıl bir değişikliğe gideceği şimdiden en çok konuşulan konular arasında.

Taraftarlar ise rövanş mücadelesinin tarihini araştırıyor.

Peki, Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman?

FENERBAHÇE - FEYENOORD RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş mücadelesinde Hollanda temsilcisi Feyenoord’u ağırlamaya hazırlanıyor. İlk karşılaşmayı 6 Ağustos’ta deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, şimdi tüm enerjisini Kadıköy’deki rövanş için topluyor.

12 Ağustos Salı günü oynanacak kritik mücadele, Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak. Dev karşılaşma, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde binlerce taraftarın önünde gerçekleşecek.