Haber Merkezi

Türkiye futbolunun iki devi, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde kozlarını paylaşacak!

Fenerbahçe ve Galatasaray yarı final için karşı karşıya geliyor.

Bu sezon ligde iki kez karşı karşıya gelen ekiplerden ilk maçı Galatasaray 3-1 kazanırken, ikinci randevu golsüz sona ermişti.

Fenerbahçe, bu kez ev sahibi avantajını kullanarak rakibini saf dışı bırakmak istiyor. Galatasaray ise kupa yolculuğunu devam ettirme peşinde.

Futbolseverler, derbinin ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İşte mücadeleye ilişkin detaylar…

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ve Galatasaray 2 Nisan Salı günü Ülker Stadyumu'nda yarı final biletini kapmak için kozlarını paylaşacak.

Dev karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi, deneyimli hakem Cihan Aydın yönetecek. Yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.

Karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Amrabat, İsmail, Kostic, Szymanski, En Nesyri, Dzeko.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen.