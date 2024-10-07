Fenerbahçe hükmen galip sayılacak! Rakip ligden çekildi... ING Kadınlar Basketbol Ligi'nde Zonguldak Basket 67'nin ligden çekilme kararı alması sonrası Fenerbahçe hükmen galip sayılacak.

Hüseyin Topuz

ING Kadınlar Basketbol Ligi'nin 2. haftasında oynanması gereken Zonguldak Basket 67 - Fenerbahçe maçı oynanmadı.

Ekonomik sıkıntılar sebebiyle ligden çekilme kararı alan Zonguldak Basket 67 takımı 5 Ekim Cumartesi günü oynanması gereken Fenerbahçe maçına çıkmadı.

Zonguldak Basket 67'nin maça çıkmaması sebebiyle sarı lacivertli takım hükmen galip sayılacak.

Mali sıkıntılarla uğraşan ve ligin ilk hafta maçına da çıkmayan Zonguldak Basket 67 daha öncesinden açıkladığı gibi Fenerbahçe maçında da sahaya çıkmadı.

Fenerbahçe resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"5 Ekim Cumartesi günü 15.00'te Zonguldak Spor Basket 67 ve Fenerbahçe Opet arasında oynanması planlanan ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2.hafta mücadelesi rakibimizin ligden çekilme kararı sonrası iptal edilmiştir.

Taraftarlarımızın bilgisine sunuyor; Kıymetli rakibimiz Zonguldak Spor Basket ile yeniden ligimizde buluşmayı diliyoruz."