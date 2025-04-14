Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Medicana ve Galatasaray Medicana, play-off yarı final üçüncü maçında kozlarını paylaşacak.
Serinin ilk maçını Galatasaray Daikin 3-2 kazanırken ikinci maçı ise Fenerbahçe Medicana 3-1 kazandı.
İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin üçüncü ve son karşılaşması için geri sayım başladı.
Voleybolseverler, Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız verdi.
Peki, Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin maçı saat kaçta başlıyor?
İşte dev maçın detayları…
Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin maçı ne zaman?
Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin mücadelesi, 14 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 17.00'de başlayacak.
TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.