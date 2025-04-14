Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Hüseyin Topuz

Fenerbahçe Medicana ve Galatasaray Medicana, play-off yarı final üçüncü maçında kozlarını paylaşacak.

Serinin ilk maçını Galatasaray Daikin 3-2 kazanırken ikinci maçı ise Fenerbahçe Medicana 3-1 kazandı.

İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin üçüncü ve son karşılaşması için geri sayım başladı.

Voleybolseverler, Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız verdi.

Peki, Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin maçı saat kaçta başlıyor?

İşte dev maçın detayları…

Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin maçı ne zaman?

Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin mücadelesi, 14 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Hüseyin Topuz
Seo Editor