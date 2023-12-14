Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe, Konferans Ligi H grubu altıncı maçında sahasında Spartak Trnava'yı ağırlıyor. İşte kritik maçın merak edilenleri...

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, H grubundaki son maçına çıkıyor.

Fenerbahçe gruptaki son maçında Spartak Trnava'yı konuk edecek. Averaj ile 3. sırada yer alan Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı yendiği takdirde gruptan çıkmayı garantileyecek.

İki takım arasında deplasmanda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

Futbolseverler Fenerbahçe ile Spartak Trnava arasında oynanacak maçın detaylarını araştırmaya başladı.

Peki, Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte kritik maçın merak edilenleri...

Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı ne zaman?

Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı 14 Aralık Perşembe (bugün) günü saat 20:45'te oynanacak. Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.