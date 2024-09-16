Fenerbahçe'den tarihi fark! 13-0 kazandılar...

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2. hafta maçları, hafta sonu müsabakaların ardından tamamlandı.
2. haftaya damga vuran maç ise Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Çekmeköy Bilgidoğa Sportif arasında oynandı.
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2. hafta maçında Çekmeköy Bilgidoğa Sportif'i 13-0 yendi.
Cumartesi günü Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde oynanan maçta sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri; 37, 39, 53. dakikalarda Borgella, 47, 77, 86. dakikalarda Dzesika Jaszek, 5 ve 48. dakikalarda Ece Türkoğlu, 21 ve 44. dakikalarda Zeynep Kerimoğlu, 45 ve 70. dakikalarda Regina Otu ve 84. dakikada Mesude Alayont kaydetti.
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, ligin 3. haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü ile Ünye İlçe Stadyumu’nda karşılaşacak.