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Fenerbahçe'den tarihi fark! 13-0 kazandılar...

Fenerbahçe'den tarihi fark! 13-0 kazandılar... Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2. hafta maçında Çekmeköy Bilgidoğa Sportif'i 13-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.