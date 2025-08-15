Fenerbahçeliler müjde! Benfica maçları o kanalda şifresiz yayınlanacak!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Hollanda ekibi Feyenoord'u eleyerek play-off turuna yükseldi.
Sarı-lacivertlilerin play-off turundaki rakibi Fransa'nın Nice ekibini eleyerek tur atlayan Portekiz ekibi Benfica oldu.
Futbolseverler Fenerbahçe - Benfica maçlarının hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için aramalarına hız verdi.
Peki, Fenerbahçe - Benfica play off turu maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
Fenerbahçe ile Benfica arasındaki ilk maç 20 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.
Rövanş müsabakası ise 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz'de gerçekleştirilecek.
Temsilcimizin maçları TRT ekranlarında şifresiz olarak ekrana gelecek.