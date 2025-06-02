Fenerbahçe’nin yeni transferi Amara Diouf kimdir? Hangi mevkide oyunuyor?

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Fenerbahçe, gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek adına önemli bir adım atıyor.

Sarı-lacivertliler, Senegal'in yükselen değeri Amara Diouf ile prensip anlaşmasına vardı.

Henüz 16 yaşında olmasına rağmen gösterdiği performansla Avrupa’nın dikkatini çeken genç oyuncu, sağlık kontrolleri için İstanbul’a getirildi.

Generation Foot takımında forma giyen Diouf’un yakın zamanda geçirdiği çapraz bağ ameliyatı nedeniyle Fenerbahçe yönetimi transfer konusunda temkinli davranıyor.

Yapılan sağlık tetkiklerinden olumlu sonuç alınması halinde, tarafların resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Peki, Amara Diouf kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar…

AMARA DIOUF KİMDİR?

Afrika futbolunun parlayan yıldızlarından biri olarak gösterilen Amara Diouf, genç yaşına rağmen dikkat çeken bir kariyer inşa ediyor.

16 yaşındaki yetenek, daha önce Sadio Mane ve Ismaila Sarr gibi dünya yıldızlarını yetiştiren ünlü Generation Foot Akademisi'nde futbola adım attı.

Hızı, çabukluğu ve bire birdeki etkili çalımlarıyla öne çıkan Diouf, Senegal’de "Yeni Sadio Mane" olarak anılıyor.

Asıl mevkisi sol kanat olan genç oyuncu, sağ kanat ve forvet hattında da görev alabiliyor. 1.75 metre boyundaki futbolcu, çok yönlülüğüyle teknik direktörlerin elini güçlendiren bir profil çiziyor.

2023 yılında Afrika U17 Şampiyonası'nda Senegal'e şampiyonluk getiren kadronun en etkili isimlerinden biri olan Amara Diouf, turnuvayı gol kralı olarak tamamladı.

Senegal U17 Milli Takımı’nda 10 maçta 7 gol kaydeden Diouf, A Milli Takım formasını da 2 kez giyerek dikkatleri üzerine çekti.