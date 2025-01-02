Ferdi Tayfur öldü mü, neden öldü? Ferdi Tayfur'un hastalığı neydi?

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Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur’dan sevenlerini yasa boğan haber geldi.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçı, Antalya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Tayfur, 79 yaşında hayata veda etti.

Peki, Ferdi Tayfur neden öldü, hastalığı neydi?

FERDİ TAYFUR NEDEN ÖLDÜ?

Türk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. 2020 yılında Antalya’da oğlundan böbrek nakli yapılmıştı.

16 Aralık akşamı durumu ağırlaşan Tayfur, Muğla’dan Antalya’ya sevk edildi ve burada Medical tedaviye alındı.

Geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakımda tutulan Ferdi Tayfur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

FERDİ TAYFUR KİMDİR?

1945 yılında Adana’nın Hürriyet Mahallesi’nde dünyaya gelen Ferdi Tayfur, müzik kariyerine Adana’dan İstanbul’a uzanan zorlu bir yolculukla başladı.

Babasının öldürülmesi nedeniyle eğitim hayatını yarıda bırakıp çiftlikte çalışmak zorunda kalan Tayfur, müzik hayalini gerçekleştirmek için defalarca İstanbul’a gidip geldi.

1968’de çıkardığı ilk plaklarla tanınamasa da, azmi sayesinde Türk müziğinde bir ikon haline geldi. "Huzurum Kalmadı", "Çeşme", "Seni Dilendim" gibi unutulmaz eserlere imza atan Tayfur, 50 albüm ve 34’ten fazla filmle sanat hayatında iz bıraktı.

1982’de Ferdifon Plakçılık’ı kuran sanatçı, 9 Altın Plak Ödülü’nün sahibi oldu. 2009’da ise inşaat sektörüne adım attı.

Ferdi Tayfur, Türk müziğinin en büyük isimlerinden biri olarak daima hatırlanacak.