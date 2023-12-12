FIFA kokartlı Türk hakemler kimlerdir? Güncel FIFA hakemleri 2023 Futbol organizasyonlarında görevlendirilmek üzere FIFA tarafından belirlenen hakemler listesinde birçok başarılı Türk isim bulunmaktadır.

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FIFA kokartı, her ülkede, yerel liglerde maç yöneten hakemlerin uluslararası müsabakalarda görev alması için bulunması gereken bir özelliktir.

Bazı testler ve sınavlardan geçen hakemler, FIFA kokartı taktıktan sonra UEFA'nın ve FIFA'nın organizasyonlarında görev alır.

FIFA kokartı, hakemlerin Avrupa kupalarında maç yönetmesi için bir ehliyettir.

Türk futbolunun en tanınmış hakemlerinden biri olan Cüneyt Çakır, FIFA kokartlı bir hakemdir.

Aynı şekilde Hüseyin Göçek, Türk hakemler arasında önemli bir yere sahiptir.

Bu isimler, Türkiye'nin FIFA kokartlı hakemlerinden sadece birkaçıdır.

2023 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler listesi belirlendi.

Peki, FIFA kokartlı Türk hakemler kimlerdir? İşte güncel liste...

2023 FIFA hakemleri:

FIFA hakemi: Halil Umut Meler, Ali Palabıyık, Arda Kardeşler, Abdulkadir Bitigen, Yaşar Kemal Uğurlu, Atilla Karaoğlan, Erkan Özdamar, Melis Özçiğdem, Gamze Durmuş Pakkan, Cansu Tiryaki, Neslihan Muratdağı

FIFA yardımcı hakemi: Mustafa Emre Eyisoy, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara, Ali Saygın Ögel, Mehmet Emin Tuğral, Murat Tuğberk Curbay, Betül Nur Yılmaz, Mürvet Yavuztürk, Sedef Aktan, Arzu Görgün

FIFA video yardımcı hakemi: Alper Ulusoy, Abdulkadir Bitigen, Mete Kalkavan, Koray Gençerler, Hakan Ceylan, Erkan Engin

FIFA futsal hakemi: Kamil Çetin, Fatma Özlem Tursun, Ozan Soykan, Uğur Çakmak, Hakan Tezcan

FIFA plaj futbolu hakemi: Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok, Mustafa Teker