Fiyatı dudak uçuklattı! Türkiye’nin en lüks jetinin sahibi bakın kimmiş

Haber Merkezi

Türkiye’de bulunan birçok iş jeti arasından en pahalısı, en lüksü, en uzun menzillisi ve en son teknolojiyle donanmış olan Gulfstream 700, hem görünüşü ile büyülerken hem de fiyatı ile dudak uçuklatıyor.

Hem görünüşü hem de fiyatıyla gündemi sarsan jetin yeni sahibi ise Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar oldu.

Aydınlar, pandemi sürecinde aldığı Gulfstream G650'in ardından tercih ettiği bu yeni model lüks jetle iş dünyasında gündem oldu.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Haberaero'nun haberine göre, Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’ın, iş dünyasının en lüks ve en pahalı iş jetlerinden biri olan Gulfstream G700'ü satın aldığı rakam dudak uçuklattı.

Daha önce Gulfstream G650 modelini kullanan Aydınlar, yeni G700'ü ise bu yılın son çeyreğinde teslim alacak. İş dünyanın en lüks jetlerinden olan ve 79 milyon dolarlık liste fiyatına sahip bu jet, 19 yolcu kapasitesi, geniş kabin alanı, Rolls-Royce Pearl 700 motorları ve Honeywell kokpiti ile öne çıkıyor.

GULFSTREAM G700 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Uzunluk: 33,48 metre

Yükseklik: 7,75 metre

Kabin uzunluğu: 17,35 metre

Kabin genişliği: 2,49 metre

Kabin yüksekliği: 1,91 metre

Yolcu kapasitesi: 19 kişi

Uyuma kapasitesi: 13 kişi

Bagaj hacmi: 5,52 metreküp

Maksimum hız: 956 km/s (Mach 0.90)

Maksimum menzil: 13.890 kilometre

Motor: 2 adet Rolls-Royce Pearl 700