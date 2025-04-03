Formula 1 Japonya GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Formula 1 heyecanı, motor sporlarının en ikonik duraklarından biri olan Suzuka Pisti'nde devam ediyor.

2025 Japonya Grand Prix’si, sezonun en zorlu ve stratejik yarışlarından biri olmaya aday.

Hızlı virajları ve teknik bölümleriyle bilinen Suzuka, hem pilotlar hem de takımlar için büyük bir sınav niteliği taşıyor.

Red Bull'un özel tasarımla yarışa çıkacağı, Yuki Tsunoda’nın kendi evindeki ilk yarışına çıkacağı bu Grand Prix, F1 tutkunları için unutulmaz anlara sahne olabilir.

Peki, Formula 1 Japonya Grand Prix'si ne zaman? İşte detaylar...

Formula 1 Japonya Grand Prix'si ne zaman?

Formula 1 2025 Japonya Grand Prix'si, 4-6 Nisan tarihleri arasında Suzuka Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Yarış programı aşağıdaki gibidir:

1. Antrenman Seansı: 4 Nisan Cuma, 05:30 – 06:30

2. Antrenman Seansı: 4 Nisan Cuma, 09:00 – 10:00

3. Antrenman Seansı: 5 Nisan Cumartesi, 05:30 – 06:30

Sıralama Turları: 5 Nisan Cumartesi, 09:00 – 10:00

Yarış: 6 Nisan Pazar 08:00