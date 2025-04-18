Galatasaray - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Hüseyin Topuz

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. hafta maçında sahasında Bodrum FK'yı konuk ediyor.

Şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemeyen sarı kırmızılılar taraftarı önünde 3 puanı almak istiyor.

Galatasaray ile Bodrum FK arasında ligin ilk yarısında Bodrum'da oynanan maçı sarı kırmızılılar 1-0 kazandı.

İstanbul takımlarına konuk olduğu beş Süper Lig maçının sadece birini kazanan Bodrum FK bu galibiyeti Başakşehir'e karşı elde etti.

Büyük heyecana sahne olması beklenen Galatasaray - Bodrum FK maçının detaylarını sizler için derledik.

İşte, Galatasaray - Bodrum FK maçının bilgileri...

Galatasaray - Bodrum FK maçı ne zaman?

Galatasaray - Bodrum FK maçı 18 Nisan 2025 Cuma (bugün) günü saat 20:00'de başlayacak.

RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

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Hüseyin Topuz
Seo Editor