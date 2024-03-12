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Galatasaray Ekmas - Ludwigsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Ekmas - Ludwigsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Ekmas ile MHP Riesen Ludwigsburg arasında oynanacak mücadele hakkında aramalar hız kazandı. İşte zorlu maçın detayları..