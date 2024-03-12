Galatasaray Ekmas - Ludwigsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 J Grubu 5. maçında MHP Riesen Ludwigsburg ile karşı karşıya geliyor.
Galatasaray ile Ludwigsburg arasında Almanya'da oynanan ilk maçı Alman ekibi 100-80 kazandı.
Dört maçta sadece bir yenilgi alan Ludwigsburg ekibi, son olarak JDA Dijon ile evinde oynadığı maçı 71-59 kazandı.
Temsilcimiz Galatasaray ise son olarak grubun güçlü takımlarından Telekom Baskets Bonn’u 98-85 mağlup ederek rakibine ilk yenilgisini yaşattı.
Galatasaray Ekmas ile MHP Riesen Ludwigsburg arasında oynanacak maç için geri sayım başladı. İşte maçın merak edilenleri...
Galatasaray Ekmas - Ludwigsburg maçı ne zaman?
Galatasaray Ekmas - Ludwigsburg maçı Sinan Erdem Spor Salonu’nda 12 Mart Salı (bugün) günü oynanacak. Saat 20.00’de başlayacak maç Tivibu Spor 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.