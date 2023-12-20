Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
Averaj ile ikinci sırada yer alan Galatasaray Süper Lig'de oynadığı 15 maçta 40 puan topladı.
Okan Buruk ve öğrencileri hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesi Fatih Karagümrük'ü yenerek moral depolamak istiyor.
Fatih Karagümrük bu sezon oynadığı 15 maçta topladığı 17 puan ile 14. sırada yer alıyor.
Futbolseverler Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek için aramalarına hız verdi.
Peki, Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman?
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı 20 Aralık Çarşamba (bugün) günü saat 20:00'de oynanacak. Rams Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.