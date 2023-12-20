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Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya gelecek. İşte zorlu maçın merak edilenleri...