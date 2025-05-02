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Galatasaray - Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray - Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig'de şampiyonluk yarışının nefesleri kestiği haftalara girilirken, Galatasaray kritik bir virajda. Sarı-kırmızılılar, 34. hafta maçında kendi sahasında Sivasspor’u konuk edecek. Peki, Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?