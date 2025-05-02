Galatasaray - Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig’de 34. haftanın perdesi açılıyor.
Ligin zirvesinde yer alan Galatasaray, kendi evinde Sivasspor’u konuk edecek.
Şampiyonluk yarışında en ufak bir hataya tahammülü olmayan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde üç puanı alarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.
Konuk ekip Sivasspor ise sezon boyunca inişli çıkışlı bir grafik sergiledi.
Düşme hattının üstünde yer alsa da hala tehlikeyi tam olarak atlatamayan kırmızı-beyazlılar, güçlü rakipleri karşısında sahadan puanla ayrılmak istiyor.
Kritik mücadeleye kısa bir zaman kala detaylar araştırılmaya başlandı.
Peki, Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
GALATASARAY - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig’in 34. haftasında gözler, zirve mücadelesini sürdüren Galatasaray ile ligde kalma savaşındaki Sivasspor’un karşılaşmasına çevrildi.
3 Nisan Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak olan karşılaşma, İstanbul’daki Rams Park Stadı’nda oynanacak.
Mücadele, futbolseverler tarafından beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.
Karşılaşmada düdük çalacak isim ise hakem Ozan Ergün olacak.