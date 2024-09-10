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Galatasaray ve Beşiktaş istemişti! Memphis Depay seçimini yaptı: Hayırlı olsun

Galatasaray ve Beşiktaş istemişti! Memphis Depay seçimini yaptı: Hayırlı olsun Bu yaz ismi Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan dünya yıldızı Memphis Depay'ın yeni adresi belli oldu. İtalyanlar, Hollandalı oyuncunun yeni takımını duyurdu.