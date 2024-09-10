Galatasaray ve Beşiktaş istemişti! Memphis Depay seçimini yaptı: Hayırlı olsun

Geçtiğimiz aylarda Beşiktaş ve Galatasaray’ın gündeminde olduğu konuşulan Hollandalı golcü Memphis Depay, sonunda yeni takımını buldu.
30 yaşındaki yıldız oyuncu, kariyerinde Manchester United, Barcelona ve Atletico Madrid gibi devlerde top koşturdu.
Özellikle Lyon'da oynadığı dönemde 178 maçta 76 gol, 55 asist gibi inanılmaz istatistiklerle dikkat çeken Depay, EURO 2024'te de Hollanda milli takımıyla harikalar yarattı.
Atletico Madrid'den ayrıldıktan sonra serbest kalan Depay'ın yeni adresini ise İtalyanlar açıkladı.
İTALYANLAR YENİ ADRESİNİ DUYURDU
Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Hollandalı yıldız Memphis Depay, Corinthians ile 2 yıllık bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
Transfer döneminde Beşiktaş, Galatasaray’ın da gündeminde olan Depay, rotasını Brezilya’ya çevirdi.
Atletico Madrid’de son iki sezonda 40 maçta 13 gol, 2 asistle oynayan 30 yaşındaki yıldız futbolcu, kariyerine Corinthians’ta devam edecek gibi görünüyor.
Hollanda Milli Takımı’nda da 98 kez forma giyip 46 gol atan Depay, Brezilya’da yeni bir maceraya atılmaya çok yakın.