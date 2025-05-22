Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu! İşte o isimler...

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Süper Lig’in 36. haftasında sahasında Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da kutlamalar devam ediyor.

Kayserispor maçından sonra şampiyonluk kutlamalarına başlayan sarı-kırmızılılar, kupasını pazar günü alacak.

Sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) şampiyonluk kupasını pazar günü Yenikapı’da almak için geçtiğimiz günlerde başvuruda bulundu.

TFF’nin de Galatasaray'ın bu talebine sıcak baktığı öğrenilirken; Galatasaray, şampiyonluk kupasına pazar günü Yenikapı Miting Alanı’nda kavuşacak.

Sarı-kırmızılı futbolcular, pazar günü üstü açık otobüsle Galatasaray Lisesi’nden Yenikapı’ya gidecek.

Yenikapı’da birçok sanatçının sahne alacağı kutlamada hangi isimlerin sahne alacağı belli oldu.

İşte, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar...

- Kenan Doğulu

- Blok3

- Gökhan Kırdar

- Aydilge

- Coşkun Sabah

- Atiye

- Altay

- Betül Demir

- Gripin

- Ebru Yaşar

- Emir Can İğrek

- Enbe Orkestrası

- Güliz Ayla