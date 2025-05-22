Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu! İşte o isimler...

Süper Lig’in 36. haftasında sahasında Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da kutlamalar devam ediyor.
Kayserispor maçından sonra şampiyonluk kutlamalarına başlayan sarı-kırmızılılar, kupasını pazar günü alacak.
Sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) şampiyonluk kupasını pazar günü Yenikapı’da almak için geçtiğimiz günlerde başvuruda bulundu.
TFF’nin de Galatasaray'ın bu talebine sıcak baktığı öğrenilirken; Galatasaray, şampiyonluk kupasına pazar günü Yenikapı Miting Alanı’nda kavuşacak.
Sarı-kırmızılı futbolcular, pazar günü üstü açık otobüsle Galatasaray Lisesi’nden Yenikapı’ya gidecek.
Yenikapı’da birçok sanatçının sahne alacağı kutlamada hangi isimlerin sahne alacağı belli oldu.
İşte, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar...
- Kenan Doğulu
- Blok3
- Gökhan Kırdar
- Aydilge
- Coşkun Sabah
- Atiye
- Altay
- Betül Demir
- Gripin
- Ebru Yaşar
- Emir Can İğrek
- Enbe Orkestrası
- Güliz Ayla