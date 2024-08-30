Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakipleri! Galatasaray'ın Avrupa Ligi maç programı... Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri ve maç programı merak uyandırdı. İşte, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri ve maç programı...

Editör: Salih Demirgan

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi’nde kura çekimi Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirildi.

Kura çekiminin ardından Galatasaray'ın rakipleri ve maç programı merak edilmeye başladı.

Futbolseverler sarı kırmızılıların rakiplerini ve maç takvimini öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

İşte, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri ve maç programı...

Galatasaray'ın rakipleri; Tottenham (Ev), Ajax (Deplasman), PAOK (EV), AZ Alkmaar (Deplasman), Dinamo Kiev (EV), Malmö (Deplasman), Elfsborg (EV), RFS (Deplasman) oldu.

Maçlar rövanşı olmamakla birlikte her takım birbiriyle birer kez karşı karşıya gelecek ve lig aşamasında toplamda 8 maç yapacak.

UEFA Avrupa Ligi fikstürleri 31 Ağustos Cumartesi (yarın) belli olacak. Liglerdeki ilk maçlar 25/26 Eylül tarihlerinde oynanacak.