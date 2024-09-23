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Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gaziantep FK ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında karşılaşacak. İşte Gaziantep FK - Trabzonspor maçının bilgileri...