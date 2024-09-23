Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta kapanış maçında Gaziantep FK ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak.
Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Gaziantep FK ile Şenol Güneş'in çalıştırdığı Trabzonspor üç puanın sahibi olmak için karşı karşıya gelecek.
Deplasmanda oynadığı son üç Süper Lig maçında gol yemeyen Trabzonspor bu seriyi sürdürmek istiyor.
Öte yandan Selçuk İnan yönetiminde iç sahada çıktığı altı Süper Lig maçının üçünü kazanan Gaziantep FK (1B 2M), dördüncü galibiyet için sahaya çıkmaya hazırlanıyor.
Büyük heyecana sahne olması beklenen Gaziantep FK - Trabzonspor maçının detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor.
Gaziantep FK - Trabzonspor maçının detaylarını sizler için derledik. İşte, Gaziantep FK - Trabzonspor maçının bilgileri...
Gaziantep FK - Trabzonspor maçı 23 Eylül Pazartesi (bugün) günü saat 20:00'de başlayacak.
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak.