Gaziantep - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu, bu akşam start alıyor.

Sezonun açılış maçında son şampiyon Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Ligde üst üste üçüncü, toplamda 25. şampiyonluğunu geçtiğimiz sezon ilan eden sarı-kırmızılı ekip, yeni sezonun ilk resmi sınavını Gaziantep deplasmanında verecek.

Taraftarlar, sarı-kırmızılı formayla ilk kez sahaya çıkması beklenen Leroy Sane’yi heyecanla beklerken, takımın hücum hattındaki en büyük kozları Victor Osimhen ve Mauro Icardi’nin durumu da maç öncesi en çok konuşulan konular arasında.

Peki, Gaziantep - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

GAZİANTEP - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Sezonun ilk karşılaşmasında Gaziantep FK, evinde son şampiyon Galatasaray’ı ağırlayacak

Gaziantep Kalyon Stadı’nda oynanacak mücadele, 8 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Gaziantep - Galatasaray maçı CANLI İZLE

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Burak, Mbakata, Semih, Arda, Rodrigues, Ogün, Bacuna, Kozlowski, Sorescu, Maxim, Boateng.

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Barış.