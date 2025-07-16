Gece yemek yiyip uyumak zararlı mı? İşte yanıtı...

Gece geç saatlerde yemek yiyip hemen ardından uyumak, birçok kişi için alışkanlık haline gelmiş durumda.

Ancak uzmanlara göre bu davranış hem sindirim sistemini hem de genel sağlık durumunu olumsuz etkileyebiliyor.

Peki, gerçekten gece yemek yiyip yatmak zararlı mı? İşte detaylar...

Gece geç saatlerde yenen yemekler vücudun dinlenme sürecini sekteye uğratabilir.

Özellikle ağır ve yağlı yiyeceklerin tüketilmesi, mide asidini artırarak reflü, mide yanması ve hazımsızlık gibi sorunlara yol açabilir.

Ayrıca bu alışkanlık, kilo alımını kolaylaştırdığı gibi metabolizmanın yavaşlamasına da neden olabilir.

Uzmanlar, akşam yemeği ile uyku arasında en az 2-3 saatlik bir zaman dilimi bırakılmasını öneriyor.

Sonuç olarak, gece yemek yiyip hemen uyumak hem sindirim hem de uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir.