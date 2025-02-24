Geceliği en pahalı oteller sıralandı! Türkiye’nin en pahalı oteli gecelik fiyatıyla dudak uçuklattı

Haber Merkezi

Dünyanın dört bir yanındaki ultra lüks oteller, sundukları eşsiz hizmetlerle dikkat çekerken, bazı suit odaların fiyatları adeta servet değerinde.

Öyle ki, bu özel odalarda bir gece konaklamak için ödenen ücret, pek çok ülkede bir yıllık maaşa ya da Türkiye’de yaklaşık 40 asgari ücrete denk geliyor.

Lüks otelcilik sektöründe rekabet her geçen gün artarken, bazı oteller sundukları ayrıcalıklı hizmetlerle adeta sınırları zorluyor.

Özel tasarım mobilyalar, nefes kesen manzaralar, kişiye özel uşak hizmetleri ve son teknoloji olanaklarla donatılmış bu suitler, yalnızca dünyanın en zengin kesimine hitap ediyor.

Patronlar Dünyası’nın derlediği listeye göre, gecelik konaklama ücretiyle rekor kıran oteller arasında Türkiye’den de bir isim var.

GECELİK RAKAMLAR DUDAK UÇUKLATIYOR

1-Conrad Maldives Rangali Adası'ndaki Muraka Süiti (Maldivler)

Conrad Maldives'deki Muraka Süiti Conrad Maldivler Fiyat: Gecelik 50.000 $ (Yaklaşık 1.8 milyon TL)

2-Palms Casino Resort'ta Empati Süiti (Las Vegas, ABD)

Fiyat: Gecelik 100.000 $ (Yaklaşık 3.6 milyon TL)

3-Hotel President Wilson'daki Kraliyet Penthouse Süiti (Cenevre, İsviçre)

Fiyat: Gecelik 80.000 $ (Yaklaşık 2.9 milyon TL)

4-Shangri-La Bosphorus'ta Shangri-La Süiti (İstanbul, Türkiye)

Fiyat: Gecelik 25.500 $ (Yaklaşık 900 bin TL)

5-Mark Hotel'deki Mark Penthouse’u (New York, ABD)

Fiyat: Gecelik 75.000 $ (Yaklaşık 2.7 milyon TL)

6-Four Seasons Ty Warner Penthouse’u (New York, ABD)

Fiyat: Gecelik 50.000 $ (Yaklaşık 1.8 milyon TL)

7-COMO Laucala Island Resort'ta özel villa (Fiji)

Fiyat: Gecelik 52.000 $ (Yaklaşık 1.9 milyon TL)

8-Grand Resort Lagonissi'deki Kraliyet Villası (Atina, Yunanistan)

Fiyat: Gecelik 52.500 $ (Yaklaşık 1.9 milyon TL)

9-Hôtel Martinez Süiti (Cannes, Fransa)

Fiyat: Gecelik 56.500 $ (Yaklaşık 2 milyon TL)

10-Jumeirah Burj Al Arab'da Başkanlık Süiti (Dubai, BAE)

Fiyat: Gecelik 33.000 $ (Yaklaşık 1.2 milyon TL)