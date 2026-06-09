Somalili hakemin ABD’ye girişine izin verilmedi: İstanbul’a gönderildi

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ABD'de dünya kupasında maç yönetmesi için FIFA tarafından görevlendirilen Somalili Hakem Omar Artan, maçlar için 6 Haziran’da İstanbul Havalimanı’ndan aktarmalı Türk Hava Yolları (THY) ait uçakla Miami’ye gitti.

SOMALİLİ HAKEM ABD’YE ALINMADI

Somalili hakem havalimanına indikten sonra ABD’ye alınmayacağı bildirildi. Bunun üzerine Somalili Hakem THY’nin uçağıyla İstanbul’a geri gönderildi.

Somalili hakemin dün saat 16.00 sıralarında THY’nin Miami-İstanbul seferini yapan uçağıyla İstanbul Havalimanı’na geldiği öğrenildi.

ÜLKESİNE GERİ DÖNECEK

ABD'nin Somali vatandaşlarına yönelik giriş yasağı nedeniyle Artan'ın geri çevrildiği öğrenildi. Hakem Omar Artan'ın bugün ülkesi Somali'ye dönmesi bekleniyor.