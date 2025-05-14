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Gelir Uzman Yardımcısı (GUY) sonuçları açıklandı mı? GUY 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gelir Uzman Yardımcısı (GUY) sonuçları açıklandı mı? GUY 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde çalışmak isteyen binlerce aday geçtiğimiz ay sınav aşamasını tamamladı. Sınava katılım sağlayan adayların gündeminde sonuç tarihi yer alıyor. Peki, Gelir Uzman Yardımcısı (GUY) sonuçları açıklandı mı? GUY 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?