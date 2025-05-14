Gelir İdaresi Başkanlığınca, Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı ve Gelir Uzman Yardımcılığı başlığı altında açılan sınavlar, 19-20 Nisan tarihinde gerçekleştirildi.
Sınava katılım sağlayan binlerce aday Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sitesi üzerinden yayınlanacak olan sınav sonuçlarına odaklanmış durumda.
Sonuçların açıklanacağı tarih konusundaki heyecanlı bekleyiş sürerken araştırmalarda hız kazandı. Peki, Gelir Uzman Yardımcısı (GUY) sonuçları açıklandı mı? GUY 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?
GUY SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Gelir Uzman Yardımcılığı için iki adet sınav gerçekleştirildi. Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı sınavı 19 Nisan tarihinde uygulandı. Gelir Uzman Yardımcılığı sınavı ise 20 Nisan tarihinde gerçekleştirildi.
Sınavların gerçekleştirilmesinin ardından katılım sağlayan binlerce adayın gündeminde sonuç tarihi yer alıyor. GUY ve DGUY sonuçları, 14 Mayıs 2025 tarihinde ÖSYM aracılığıyla duyurulacak.