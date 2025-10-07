Gereği Yapıldı uygulaması başladı mı, nasıl indirilir? Trafikte yeni dönem...

Ülkemizin 81 ilinde trafik her geçen gün zorlaşıyor.

Artan araç trafiği, zaman zaman zor anlara da sahne oluyor.

Yaşanan kazalar, tartışmalar, kavgalar can kaybına kadar gidebiliyor.

Aracından inerek diğer araçlara ya da sürücülere saldıran, trafiği ve insan hayatını riske atan davranışlarda bulunan kişiler, büyük bir risk oluşturuyor.

Özellikle Megakent'te yaşanan bu durum için İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gereği Yapıldı" isminde mobil bir aplikasyon hazırladıklarını açıkladı.

Trafikte 32 milyon araç var, 37.5 milyon sürücünün varlığına işaret eden Bakan Ali Yerlikaya, uygulamayı tanıttı.

"GEREĞİ YAPILDI" UYGULAMASI

Trafikte mağdur olan vatandaşların o anları kaydetmesi ve suçlunun sosyal medya ile kamuoyunda ifşa olması, uygulamanın geliştirilmesine de ilham oldu.

Bakanlık, trafik magandalarının cezasız kalmayacağının bir kez daha altını çizdi ve "gereği yapılacak" dedi.

Ali Yerlikaya, “Ben göreve geldiğimden beri bazı paylaşımlarımızda gereği yapıldı diyoruz. Vatandaşlarımızın sosyal medya aracılığı ile bir talebi var ya da gördüğü bir kural hatası var asayiş ya da trafik ile ilgili. Biz onla ilgili işlemleri yapıp vatandaşımıza ve kamuoyuna duyuruyoruz. Burada amaç şu, devlet kolluk ile beraber önlemek, yakalamak ve adalete teslim etmekle ilgili İçişleri Bakanlığı çalışıyor, kolluk görevini yapıyor, milletimiz de bunu bilsin diyoruz. Bunu yapınca, böyle bir hataya daha az rastlanır bir ortam, daha huzurlu bir ortam oluşturmak istiyoruz. Aplikasyonumuz iki bölümde, asayiş ve trafik ile ilgili gördüğünü bize çekecek ve gönderecek.” dedi.

Uygulamayı indirmek isteyen vatandaşlar ise "Gereği Yapıldı nasıl indirilir" başlığını araştırıyor.

Aplikasyonun ne zaman kullanıcılara sunulacağının ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.