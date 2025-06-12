Geri sayım başladı! 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ne zaman başlıyor?

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Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası için geri sayım başladı.

İlk kez genişletilmiş formatıyla düzenlenecek olan bu dev turnuva futbolseverleri futbola doyuracak.

FIFA, turnuvanın formatını değiştirerek 32 takımlı bir sisteme geçiş yaptı. Bu yeni format, Dünya Kupası’na benzer şekilde grup aşamaları ve eleme turlarını içerecek.

UEFA’dan Real Madrid, Manchester City ve Chelsea gibi dev kulüplerin yanı sıra, Güney Amerika’dan Flamengo ve Palmeiras gibi takımlar da 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yer alacak. Katılım hakkı kazanan takımlar, kıtasal başarılarına göre belirleniyor.

Peki, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ne zaman başlıyor? Hangi takımlar katılıyor? İşte merak edilenler...

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Ne Zaman Başlayacak?

FIFA tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2025 Kulüpler Dünya Kupası 15 Haziran 2025 tarihinde başlayacak ve 13 Temmuz 2025 tarihinde final karşılaşmasıyla sona erecek. Turnuva, ABD ev sahipliğinde düzenlenecek.

Hangi takımlar katılıyor?

İşte 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yer alacak takımlar;

Avrupa - 12 Takım

Manchester City (İngiltere)

Chelsea (İngiltere)

Real Madrid (İspanya)

Bayern Münih (Almanya)

Paris Saint-Germain (Fransa)

Inter Milan (İtalya)

Benfica (Portekiz)

Porto (Portekiz)

Borussia Dortmund (Almanya)

Juventus (İtalya)

Salzburg (Avusturya)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Güney Amerika - 6 Takım

Flamengo (Brezilya)

Palmeiras (Brezilya)

River Plate (Arjantin)

Boca Juniors (Arjantin)

Botafogo (Brezilya)

Atletico Mineiro (Brezilya)

Kuzey ve Orta Amerika - 4 Takım

Monterrey (Meksika)

Seattle Sounders (ABD)

Club América (Meksika)

Los Angeles FC (ABD)

Asya - 4 Takım

Al Hilal (Suudi Arabistan)

Urawa Red Diamonds (Japonya)

Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri)

Ulsan Hyundai (Güney Kore)

Afrika - 4 Takım

Al Ahly (Mısır)

Wydad Casablanca (Fas)

Esperance Sportive de Tunis (Tunus)

Mamelodi Sundowns (Güney Afrika)

Ev Sahibi Ülke Temsilcisi - 1 Takım

Inter Miami (ABD)