Geri sayım başladı! Mike Tyson - Jake Paul maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Boksun efsane isimleri arasında yer alan Mike Tyson, Jake Paul maçı için ringelere dönmeye hazırlanıyor.

Mike Tyson ve Jake Paul arasında yapılacak olan maç dövüş sporu tutkunları tarafından yakından takip ediliyor.

Milyonlarca kişininin büyük bir heyecanla beklediği Mike Tyson - Jake Paul maçı için geri sayım devam ediyor.

İlk olarak 20 Temmuz tarihinde yapılacağı açıklanan boks maçı Kasım ayına iertelenmişti. Gözler maçın oynanacağı yeni tarihe çevrildi.

Peki, Mike Tyson - Jake Paul maçı ne zaman yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte Mike Tyson - Jake Paul maçının bilgileri...

Mike Tyson - Jake Paul maçı ne zaman?

Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı, 15 Kasım 2024 tarihinde yapılacak.

Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks müsabakası Netflix tarafından canlı yayınlanacak...