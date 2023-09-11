GIPTA halka arz sonuçları açıklandı! İşte GIPTA halka arz detayları.. 6, 7 ve 8 Eylül tarihlerinde halka arz için talep toplayan Gıpta Ofis Kırtasiye Ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş'nin halka arz sonuçları belli oldu. İşte GIPTA halka arz detayları..

ensonhaber.com 6,7 ve 8 Eylül tarihlerinde talep toplama işlemleri gerçekleştirilen Gıpta Ofis Kırtasiye Ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş'nin halka arz sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde halka arz için talep toplama işlemlerini gerçekleştiren GIPTA'nın halka arz sonuçları belli oldu. GIPTA hisse koduyla borsada işlem görecek olan Gıpta Ofis Kırtasiye Ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş'nin halka arz sonuçları arama motorlarında araştırılmaya başladı. GIPTA'nın halka arzının büyüklüğü 836.000.000 TL olarak açıklandı. GIPTA halka arzında, toplamda 3.364.768 yatırımcıdan talep toplandı. GIPTA'nın halka arzında bireysel yatırımcıya 8-9 adet pay dağıtılıdı. Halka arz sürecinde toplam lotun yüzde 70'ine tekabül eden 28.000.000 lot, Yurt İçi Bireysel Yatırımcıya tahsis edilirken, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıya yüzde 30'a tekabül eden 12.000.000 Lotluk bir pay dağıtımında bulunulduğu açıklandı. İşte GIPTA halka arz detayları..

Salih Demirgan

Seo Editor

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