Göbek deliğiniz sağlığınız hakkında bilgi veriyor! Eğer dışarı doğruysa… Göbek delikleri sağlığınız hakkında birçok bilgiyle çevrili olan noktalarmış. Bazı kişilerde içe doğru olan göbek deliği bazılarında ise dışa doğrudur. Özellikle dışa doğru olması bakın neler hakkında bilgi veriyormuş…

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Anne karnındayken beslenmemizi sağlayan göbek deliği sonrasında ise sağlığınız hakkında çeşitli bilgilerle dolu olan bir yermiş.

Göbek deliği göbek bağının kesilmesi ve bebekte kalan kısmın kordonun düşmesinin ardından oluşur.

Çoğu kişide içe doğru olan göbek deliği sağlık açısından herhangi bir öneme sahip olmadığı düşünülen noktaların başında gelir.

Ancak durum böyle değildi. Derinliği birkaç milimetreden fazla olan göbek deliği dışa doğru dönükse sağlığınız hakkında farklı bilgiler veriyor olabilir.

Göbek deliği dışa doğru çıkıntılıysa…

Göbek deliğiniz normale göre farklıysa yani dışarı doğru çıkıntılı bir görünümdeyse bu sağlığınız hakkında ipuçları veriyor olabilir.

Göbek deliğinin çıkıntılı olması göbek fıtığının en belirgin olan işaretlerinden biri olabilir. Bu durumda bağırsağın bir bölümünün herhangi bir boşluktan içeri girmesi durumunda göbek fıtığı oluşur ve bu durum göbek deliğinizde de çıkıntıya neden olur. Bunun düzeltilmesi için bir operasyon gerekebilir.

Diğer bir ipucu ise karaciğer hastalığından kaynaklanıyor olabilir. Göbek etrafındaki normalde küçük olan damarlar genişler ve her yöne doğru yayılarak derinin altında görünür hale gelir ve bu da göbek deliğinizde dışa doğru bir çıkıntı oluşturabilir. Bu belirtiye ise caput medusae veya Medusa'nın kafası adı verilir.

Eğer sizin de göbek deliğinizde farklılıklar varsa mutlaka bir uzamana danışmalı ve sağlığınız hakkında herhangi önemli bir nokta olup olmadığını öğrenmelisiniz.