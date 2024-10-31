GÖKBEY helikopteri nedir, ne işe yarar? TUSAŞ T625 GÖKBEY özellikleri

Haber Merkezi

Türkiye, savunma sanayiinde her geçen gün daha ileri gidiyor.

Türkiye’nin önde gelen savunma sanayii şirketlerinden TUSAŞ, hain terör saldırısının ardından ülkemizi gururlandıracak bir ilke daha imza attı. Yıllardır üzerine çalışılan yerli ve milli GÖKBEY, 29 Ekim’de envantere girdi.

Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY'in özellikleri ise dosta güven, düşmana korku veriyor.

Peki TUSAŞ GÖKBEY özellikleri nedir, T625 GÖKBEY helikopteri ne işe yarar? İşte GÖKBEY hakkında bilgiler...

TUSAŞ T-625 GÖKBEY HELİKOPTERİ:

T-625 Gökbey, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sivil havacılık alanlarında kullanılması amacıyla Türkiye'nin coğrafi ve iklim koşullarına göre Türk mühendisleri tarafından tasarlanan, geliştirilmekte olan ve TUSAŞ tesislerinde üretilen genel amaçlı helikopterdir.

Özgün helikopterin ileride UH-1 ve ambulans helikopterlerin yerini alması planlanmaktadır.

T-625 GÖKBEY GENEL ÖZELLİKLERİ

Mürettebat: 2

Yolcu kapasitesi: 12 kişi

Uzunluk: 15,87 metre (52,1 ft)

Ana rotor çapı: 13,20 metre (43,3 ft)

Azami kalkış ağırlığı: 6.050 kilogram (13.340 lb)

Motorlar: 2 × TEI TS1400 Turboşaft, 1.400 mil beygir gücü (1.044 kW) (her biri)

Standart yakıt tankı: 1.020 kilogram (2.250 lb)

Harici yakıt tankı: 280 kilogram (620 lb)

Bagaj hacmi: 1,1 metreküp (39 cu ft)

Azami hız: 165 knot (306 km/sa)

Seyir hızı: 150 knot (280 km/sa)

Menzil: 400 deniz mili (740 km)

Yedek yakıt tankı ile 512 deniz mili (948 km)

Havada kalış: 3,8+ saat

Yedek yakıt tankı ile 5+ saat

Servis tavanı: 20.000 fit (6.100 m)