Gol krallığı sıralaması! Süper Lig'de gol kralı kim? Dzeko, Icardi'yi geride bıraktı...

Trendyol Süper Lig'de 19. hafta maçları dün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.
Süper Lig'de 19. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından gol krallığındaki son durum gündeme geldi.
Futbolseverler Trednyol Süper Lig'de hangi ismin gol kralı olacağını merakla takip ediyor.
Trendyol Süper Lig'de 19. hafta sonunda oluşan gol krallığı sıralamasını sizler için derledik.
Gol Krallığı
1 - Edin Dzeko - 13 Gol (Fenerbahçe)
2 - Mauro Icardı - 12 Gol (Galatasaray)
3 - Mame Thiam - 11 Gol (Kayserispor)
4 - Aytaç Kara - 9 Gol (Kasımpaşa)
5 - Paul Onuachu - 8 Gol (Trabzonspor)
6 - Sebastian Szymanski - 8 Gol (Fenerbahçe)
7 - Mbaye Niang - 8 Gol (Adana Demirspor)
8 - Adam Buksa - 8 Gol (Antalyaspor)
9 - Sokol Cikalleshi - 8 Gol (Konyaspor)
10 - Rey Manaj - 8 Gol (Sivasspor)