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Haber Merkezi

TRT 1 ekranlarının sevilen yapımı Gönül Dağı, samimi anlatımı ve güçlü karakterleriyle her hafta izleyicinin kalbinde ayrı bir yer edinmeye devam ediyor.

179. bölüme ait yeni fragman yayınlandı ve yine duygu dolu sahneleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Anadolu'nun sıcaklığı ve insan ilişkilerindeki samimiyeti ekrana yansıtan dizi, yeni bölümüyle ekranlara damga vuracak.

Bakın yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor…

ÖLÜM ANONSU YAPILDI

Kasabada Ağıtçı Hüseyin’in ölüm anonsu yapıldı. Tüm kasaba halkı gözyaşlarına boğulurken, gerçek bambaşka çıktı.

Öte yandan Behçet, Fidan’ı kaçırma planları yapıyor. Hem eğlenceli hem duygu yüklü bir bölüm izleyicileri bekliyor.

İşte Gönül Dağı 179. bölüm fragmanı…