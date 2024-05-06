Google'ın "Kendimi Şanslı Hissediyorum" botunu bakın ne işe yarıyor Uzun zamandır göz önünde olan ancak pek tercih edilmeyen Google butono "kendimi şanslı hissediyorum" aslında bakın ne amaçla orada yer alıyor.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler ve tercih edilen arama motoru olan Google, kullanıcı deneyimine önem veriyor.

1998 yılında Larry Page ve Sergey Brin tarafından kurulan Google, dünya çapında bilgiye erişimi ve ulaştırmayı sağlıyor.

Google kullanıcılarının bildiği birçok özellik gibi pek kullanmadığı bir tarafı da var: Kendimi Şanslı Hissediyorum butonu.

Peki, Kendimi Şanslı Hissediyorum butonu nedir ve ne için kullanılır? Bakın amacı ne imiş...

"Kendimi şanslı hissediyorum" butonu, Google'ın arama motorunun bir özelliğidir.

Google'ın ana arama sayfasında, kullanıcılar arama yaparken "Kendimi şanslı hissediyorum" butonuna tıkladıklarında, arama sonuçları olmadan doğrudan ilk sıradaki web sitesine yönlendirilirler. Bu butonun amacı, kullanıcıların arama sonuçlarını görmeksizin, direkt olarak en olası sonuca erişmelerini sağlamaktır.

Özellikle bir kullanıcı belirli bir terimi arayıp, o terimle ilgili en popüler veya yaygın web sitesine gitmek istediğinde kullanışlı olabilir.