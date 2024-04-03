Görenler inanamadı, sebebi herkesi şaşırttı! Hesabın tam 30 katı bahşiş bıraktı... Bir şeyler yemek ya da içmek için uğradığınız noktalarda oradaki çalışanlara hepimiz bahşiş bırakmışızdır. Bugüne kadar bıraktığınız tüm bahşişleri unutacaksınız. İşte, o hesabın 30 katı olan bahşiş…

ensonhaber.com

Sosyal medya platformları arasında belki de en sık kullanılan TikTok’ta bu kez barmene bırakılan bahşiş gündem oldu.

TikTok kullanıcısı olan Scarlett Green tarafından yapılan bir paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alarak gündeme bomba gibi düştü.

Scarlett Green’in yaptığı paylaşımında, bara gelen ve beş fıçı bira ve 10 tavuk kanadı alan bir müşteriyle olan anısını paylaştı. Green’in paylaştığı videoda müşterinin saç modelini gördükten sonra "Vay canına, bu çok güzel, izin ver bir fotoğraf çekeyim" dediğini söyledi. Ardından ise saç örgülerinin fotoğrafını çekti.

29 bin liralık bahşiş...

Saç örgüsünü çektikten sonra sıra hesabı ödemeye geldiğinde ise müşteri yalnızca 30 dolar (yaklaşık 900 TL) ödeme yapacaktı.

Bahşiş olarak ise hesabın %20'si olan 6.05 dolar (195 TL) ödemesi bekleniyordu. Ancak müşteri fotoğraf çekim ücretini de eklediğini söyleyerek tam 900 dolarlık bir bahşiş bıraktı.

O anlar binlerce sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekerek kısa süre içinde gündem oldu. Kısa süre içinde beğeni ve yorum yağmuruna tutulan videoya bir sosyal medya kullanıcısı, "Bir keresinde bir müşteri bana barda 1000 dolar bahşiş vermişti ve bar sahibi bahşişi çalışanlar arasında paylaştırırken, bunun kırıntısını bile görmedim. Ertesi gün istifa ettim" yorumunu dikkat çekti.