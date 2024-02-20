Görseldeki tavşanı 11 saniyede tespit eden, Einstein’a kafa tutuyor… Zihin jimnastiği yapmak isteyenleri heyecanlandıran bir optik illüzyon var! Eğer bu optik illüzyondaki gizli tavşanı 11 saniyede tespit edebilirseniz, yüksek bir IQ’ya sahipsiniz demektir.

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Eğer ekstra keskin bir görüşe ve kararlılığa sahipseniz, biraz uyanık ve iradeli olmanız gerekecek!

Sosyal medyada dolaşan ve zihin jimnastiği yapmak isteyenleri heyecanlandıran bir optik illüzyon var. Bu illüzyonda, biraz zeka ve dikkat gerekiyor.

Görselde, karda kayak yapan iki kişinin siyah beyaz çizimini görebiliyoruz. Kadın ve erkek, yünlü şapkalar ve eldivenlerle donatılmış, kayak ekipmanlarıyla hazır bekliyorlar.

Ancak içlerinden birinde, gözden kaçmayacak kadar iyi saklanmış bir tavşan var.

Doğal olarak, bu tür bir görselde tavşanı bulmanın kolay olacağını düşünebilirsiniz, ancak işler hiç de öyle değil!

Gizli tavşanın çevresine mükemmel bir şekilde uyum sağlaması, onu bulmayı oldukça zorlaştırıyor.

Hazırsanız başlayın!

Yukarıdaki görselde gizlenen tavşanı bulmak için yalnızca 11 saniyeniz var.

Artık zamana karşı olduğunuza göre, bu daha da zorlu olacak.

Belirtilen süre içinde tavşanı bulduysanız tebrik ederiz. Yüksek IQ’nuz var demektir.

Ancak zorlanıyorsanız endişelenmeyin.

Tavşanı hala bulamadıysanız cevap aşağıda: