Grabovoi sayıları nedir, anlamları nelerdir? İşte Grabovoi sayıları...

Yağmur Uçar

İstanbul'da Belgrad Ormanı'na giden ve daha sonra kendisinden haber alınamayan peyzaj mimarı Ece Gürel (36), 4 günlük arama kurtarma çalışmaları süresince hayata tutundu.

Ülke gündeminden düşmeyen olayın perde arkasında ise dikkat çeken bir iddia ilgi çekti.

Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel'in sosyal medya hesabında kullandığı veya çevresindekilerin paylaştığı bazı sayı dizileri, Grabovoi yöntemi ile ilişkilendirildi.

"Grabovoi sayıları" olduğu iddia edilen konunun detayları merak konusu oldu.

Peki; Grabovoi sayıları nelerdir, anlamı nedir? İşte detaylar...

GRABOVOİ SAYILARI

Grabovoi sayıları, Rus bilim insanı Grigori Grabovoi tarafından geliştirilmiş bir çeşit numerolojik sistemdir. Bu sayılar, belirli bir amaca ulaşmak veya bir durumu düzeltmek için zihinsel odaklanma ve enerji çalışmalarıyla ilişkilendirilir.

Grabovoi'nin felsefesi, evrensel yaşam enerjisini yönlendirmeye ve kişinin kendi gerçekliğini iyileştirmeye odaklanır.

Grabovoi sayılarının her biri, farklı bir problemi çözmek ya da belirli bir hedefe ulaşmak için kullanılır. Örneğin, sağlığı iyileştirmek, finansal durumu düzeltmek, ilişki problemlerini çözmek gibi amaçlarla bu sayılar kullanılır.

Her sayının belirli bir anlamı ve amacı vardır. Örneğin:

9187948181: Sağlıkla ilgili problemlerin çözülmesi için.

5197147184: Finansal zorlukların aşılması için.