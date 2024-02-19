Gram altın 2000 lirayı geçti! 19 Şubat 2024 güncel altın fiyatları... Bugün altın fiyatları ne kadar? İşte gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatında son durum..

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Altın fiyatları vatandaşlar tarafından sık sık araştırılmaktadır.

Altını olanlar ve altın alıp satmak isteyenler internette güncel altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor.

Arama motorlarında 'Gram altın kaç lira' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorular sıklıkla yanıt arıyor.

En çok tercih edilen yatırım araçlarından olan altının seyri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Peki, 19 Şubat 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 2.005,78 TL

Satış: 2.006,10 TL

Çeyrek altın

Alış: 3.317,51 TL

Satış: 3.392,20 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 11.938,00 TL

Satış: 11.948,00 TL

Yarım altın

Alış: 6.614,29 TL

Satış: 6.784,40 TL

Altın ons

Alış: 2.021,36 Dolar

Satış: 2.021,83 Dolar