Gram altın 2753 lirayı gördü! İşte 12 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları.. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Eylül 2024 güncel çeyrek altın, gram altın ve ons altın fiyatları..

Hüseyin Topuz

12 Eylül 2024 Perşembe günü itibariyle güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Altın yatırımcıları ve altın almak isteyenler internette sık sık altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor.

Vatandaşlar arama motorlarında 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına yanıt arıyorlar.

Peki, 12 Eylül 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 2.752,52 TL

Satış: 2.752,94 TL

Çeyrek altın

Alış: 4.465,60 TL

Satış: 4.568,77 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 18.502,00 TL

Satış: 18.781,00 TL

Yarım altın

Alış: 8.903,30 TL

Satış: 9.137,54 TL

Altın ons

Alış: 2.520,60 Dolar

Satış: 2.521,08 Dolar