Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 13 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları...

Vatandaşlar günlük olarak altın fiyatları hakkında aramalar gerçekleştiriyor.

Güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşıyor.

Arama motorlarında en çok araştırılanlar arasında güncel altın fiyatları yer almaktadır.

Peki, 13 Ağustos 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 4.387 TL

Satış: 4.388 TL

Çeyrek altın

Alış: 7.029 TL

Satış: 7.189 TL

Yarım altın

Alış: 14.014 TL

Satış: 14.379 TL



Cumhuriyet altın

Alış: 29.151 TL

Satış: 29.592 TL