Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 13 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları...

Vatandaşlar günlük olarak altın fiyatları hakkında aramalar gerçekleştiriyor.
Güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşıyor.
Arama motorlarında en çok araştırılanlar arasında güncel altın fiyatları yer almaktadır.
Peki, 13 Ağustos 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 4.387 TL
Satış: 4.388 TL
Çeyrek altın
Alış: 7.029 TL
Satış: 7.189 TL
Yarım altın
Alış: 14.014 TL
Satış: 14.379 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 29.151 TL
Satış: 29.592 TL